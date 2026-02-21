Habló la diputada K que boicoteó la sesión de la reforma: "Lo volvería a hacer"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2024884151791337892&partner=&hide_thread=false Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás.

Ni hablar de la gravedad institucional al tratar de impedir el funcionamiento de un poder del estado.

Esto no debería quedar acá pic.twitter.com/s1MUwcLftc — Martin Menem (@MenemMartin) February 20, 2026

Para la legisladora, la viralización de su accionar tuvo como objetivo “desviar la discusión” sobre el fondo de la sesión. “La gente se escandaliza por estupideces cuando no se da cuenta que se están robando la vida. Lo que están haciendo es robándole los momentos libres, la dignidad”, indicó, en diálogo con Radio 10.

Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás.

“Siempre es a los pedos, corriendo, porque todo tiene que ser rápido para que se apruebe, porque es todo tan vergonzoso que entonces las reglas las ponen ellos”, señaló la exfuncionaria de Alberto Fernández, quien acusó a los libertarios de “violar el reglamento”. “No íbamos a permitir que una ley que rompe todos los derechos, arrasa con los derechos de todos los laburantes, de ustedes, periodistas, de todos, se aprobara de ese modo”, afirmó.

El video que se viralizó lo grabó la libertaria Lilia Lemoine, que grabó el instante en que la legisladora kirchnerista intentó hacer colapsar la sesión y exigió sanciones para la santafesina. “Carignano, ¿qué haces? ¡Estás loca! Quedaste grabada, ¡pedazo de loca! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Estás loca!”, gritó.

La acción de Carignano sucedió cuando Martín Menem dio por aprobado el plan de labor parlamentaria en una votación rápida donde el oficialismo y bloques aliados impusieron su mayoría.

La Libertad Avanza necesita dos tercios de la Cámara para avanzar con este planteo de expulsión, por lo que estaría obligado a que todos los sectores no peronistas acompañen e incluso forzar a espacios del PJ a que voten a favor de la iniciativa, lo cual resulta, a esta hora, inviable.