Día de la Cardiología Argentina: importancia de la prevención y controles a tiempo

Entre las recomendaciones generales se destacan:

Continuar con la medicación indicada

Mantener hábitos alimentarios saludables

Realizar actividad física acorde a cada caso

Cumplir con controles médicos periódicos

Síntomas que requieren atención

Existen señales que pueden alertar sobre un problema cardiovascular y que requieren evaluación profesional:

Dolor en el pecho: puede ser opresivo y extenderse a brazos o cuello

puede ser opresivo y extenderse a brazos o cuello Falta de aire (disnea): incluso en actividades cotidianas

incluso en actividades cotidianas Palpitaciones o latidos irregulares

Mareos o desmayos (síncope)

Fatiga persistente o dolor de cabeza asociado

En casos de dolor prolongado en el pecho, con náuseas o que no cede con el reposo, se recomienda acudir de inmediato a una guardia. Para el diagnóstico, los estudios más habituales incluyen electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo y análisis de sangre específicos.

Embed - Gador on Instagram: "En el Día de la Cardiología Argentina, celebramos una historia construida por grandes referentes que marcaron el rumbo de la medicina en nuestro país. Desde la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología, la especialidad no ha dejado de evolucionar, impulsada por el conocimiento, la vocación y el compromiso con la vida. Junto a Felipe Pigna, compartimos este homenaje a nuestros pioneros y grandes médicos que contribuyeron a posicionar a la Argentina en el mapa de la cardiología mundial. Saludamos especialmente a todas y todos los cardiólogos que, día a día, trabajan en la prevención y el diagnóstico de enfermedades cardíacas, contribuyendo al bienestar de los pacientes y al cuidado de lo más importante: el corazón. En Gador, acompañamos ese camino con el compromiso de seguir impulsando una ciencia que cuida la vida. Porque cada avance tiene historia. Y cada historia, un propósito." View this post on Instagram

Un legado que marcó la cardiología

La fecha también invita a reconocer a figuras clave de la medicina argentina, como el René Gerónimo Favaloro, quien revolucionó la especialidad a nivel mundial con el desarrollo del bypass coronario. Su trabajo, reflejado en la Fundación Favaloro, consolidó un modelo de medicina basado en la investigación, la docencia y el compromiso social, que continúa siendo referencia para el sistema de salud.