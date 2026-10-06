Determinaron que Pity Álvarez está apto para enfrentar el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Según los especialistas, en esas imágenes se observaron conductas, formas de comunicación y recursos cognitivos compatibles con el ejercicio de sus facultades procesales. La evaluación presencial había sido ordenada por el tribunal y se realizó este lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense, con la participación de un psicólogo y un psiquiatra oficiales y dos peritos de la defensa.

Durante la entrevista, los profesionales describieron al músico como "vigil, tranquilo", con una actitud de "colaboración fluctuante y globalmente orientado", consignaron en TN. También señalaron que respondió de manera pertinente, mantuvo una atención estable y no presentó alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones.

Los peritos reconocieron que su participación fue "por momentos, limitada y fluctuante", pero consideraron que esa circunstancia no constituye, por sí sola, un impedimento para continuar con el proceso. La conclusión oficial, sin embargo, fue rechazada por los especialistas de la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron el informe en "disconformidad total".

En caso de audiencias remotas, los profesionales recomendaron garantizar su contención y supervisión.

La nueva evaluación había sido ordenada después de que el estado de salud de Álvarez obligara a suspender nuevamente una audiencia del juicio. El objetivo era establecer si los cambios registrados desde la pericia anterior le permitían continuar sometido al proceso sin afectar sus garantías constitucionales. En caso de audiencias remotas, los profesionales recomendaron garantizar su contención y supervisión.

Ahora el Tribunal Oral N.º 29, integrado por Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, deberá definir los próximos pasos. Los jueces convocaron a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11:30, cuando resolverán si están dadas las condiciones para reanudar el debate.