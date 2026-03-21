Del secreto al acceso público: la SIDE desclasificó archivos clave

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Cómo son los documentos y qué contienen

Los archivos publicados no solo aportan datos sobre hechos puntuales, sino que también muestran cómo operaba la estructura interna del organismo. Entre los puntos más relevantes se encuentran:

Normativas internas sobre misiones y funciones

Organización de delegaciones en distintas regiones

Informes sobre funcionamiento administrativo

Registros de una comisión que evaluaba perfiles ideológicos

Este último aspecto resulta particularmente sensible, ya que da cuenta de mecanismos de seguimiento y clasificación de personas, organizaciones y medios de comunicación en función de criterios políticos.

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Acceso público y objetivo de la medida

El material fue puesto a disposición de manera abierta a través de plataformas digitales oficiales, acompañado por una guía explicativa que ayuda a interpretar los documentos y entender su contexto.

La intención es que no solo especialistas puedan analizarlos, sino también periodistas, investigadores y cualquier ciudadano interesado en profundizar en ese período. Además, este proceso no se limita a la publicación: también contempla la preservación y el posterior traslado de los archivos al sistema nacional encargado de resguardar documentación histórica.

Un proceso que recién comienza

La apertura de estos documentos forma parte de una política más amplia que busca avanzar en la transparencia del Estado y aportar nuevas herramientas para el análisis del pasado reciente.

Si bien la desclasificación de archivos vinculados a la dictadura tiene antecedentes en distintas gestiones, este nuevo paso apunta a ampliar el acceso efectivo a la información, en un formato más ordenado y accesible.

De todos modos, se trata solo de una primera etapa. El proceso continuará con nuevas publicaciones y con el objetivo de completar un archivo más amplio que permita reconstruir, con mayor precisión, el rol de los organismos de inteligencia en uno de los períodos más complejos de la historia argentina.