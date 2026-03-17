Boom de compras internacionales: el 47% de los argentinos compró afuera en 2025

El ingreso de productos vía courier —el sistema de importación puerta a puerta que utilizan estas plataformas— creció de manera exponencial. Según un informe de la consultora Abeceb elaborado con datos oficiales, las compras externas bajo este régimen pasaron de USD 239 millones en 2024 a USD 894 millones en 2025, lo que representa un aumento interanual del 274%. Fue el tercer rubro con mayor incremento dentro de las importaciones totales del año, impulsado por una regulación más flexible y una mayor apertura comercial.

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El e-commerce local, también en alza

Más allá de las compras internacionales, el comercio electrónico local también tuvo un año sólido. La facturación total alcanzó los $34,03 billones, con un crecimiento del 55% respecto de 2024 que superó ampliamente la inflación del período, ubicada en el 31%. Se registraron 253 millones de órdenes de compra —un 3% más que el año anterior— y se vendieron 645 millones de productos, un 28% más. El ticket promedio subió un 46%, hasta los $134.519.

25 millones de compradores

En 2025 se sumaron casi 1,34 millones de nuevos compradores online, llevando el total a 25,1 millones de usuarios en el país. El 60% compra por internet al menos una vez al mes, y el 85% consulta información online antes de ir a una tienda física. Las principales fuentes de consulta previa son los buscadores web (59%), los marketplaces (36%), las redes sociales de marcas (24%) y las reseñas audiovisuales en sitios web (23%), que subieron respecto al año anterior.

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Las categorías más vendidas

En cuanto a los rubros con mayor facturación, el podio lo encabezaron Pasajes y Turismo, seguidos por Alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y en tercer lugar Equipos de audio, imagen, consolas y telefonía. Completaron la lista Artículos para el hogar, Electrodomésticos, Deportes, Indumentaria, Accesorios para vehículos, Cosmética y Perfumería, Materiales de construcción y artículos infantiles.

Logística, IA y distribución regional

En materia logística, el 37% de los envíos se concreta en menos de 24 horas, con mejoras tanto en el AMBA como en el interior. El 62% de las empresas ya incorporó Inteligencia Artificial en sus procesos, principalmente en marketing, publicidad y experiencia de usuario.

En términos geográficos, el AMBA concentró el 52% de la facturación total. Le siguieron el Litoral con el 12%, el Sur y el Centro con el 9% cada uno, el NOA con el 7%, y Cuyo y el resto de la provincia de Buenos Aires con el 5% cada una.

De cara a 2026, el 59% de las empresas espera mejorar sus resultados, en un contexto donde la eficiencia operativa y la integración tecnológica marcarán la diferencia.