"Hacemos por San Juan": Con críticas al PJ, Baistrocchi lanzó su frente

Este jueves 7 de agosto, a horas del cierre del plazo para inscribir alianzas, Emilio Baistrocchi presentó oficialmente “Hacemos por San Juan”, su nuevo espacio junto al socialismo, la Coalición Cívica y otras agrupaciones. El exintendente de la Capital volvió a cuestionar al PJ y acusó de oncentrar el poder en Sergio Uñac y José Luis Gioja.

A pocas horas del vencimiento del plazo legal para la presentación de alianzas electorales, el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, oficializó este jueves 7 de agosto la conformación de “Hacemos por San Juan”, un frente que nuclea a sectores del socialismo, la Coalición Cívica, la agrupación Para Adelante y dirigentes independientes.

El acto se realizó a las 18 en el Sirio Libanés y contó con la presencia del referente socialista Lisandro Cárdenas, el dirigente de la Coalición Cívica Fabricio Fachinetti y el concejal capitalino Horacio Lucero, entre otros.

Este nuevo armado surge luego de que Baistrocchi se desafiliara del Partido Justicialista, una ruptura marcada por su enfrentamiento con el senador nacional Sergio Uñac. El exjefe comunal ha acusado en reiteradas ocasiones al PJ de ser un espacio “atrasado” donde priman “acuerdos de cúpula” que limitan la participación de sectores que no responden ni a Uñac ni al exgobernador José Luis Gioja.

Creemos que no es ni a la derecha ni a la izquierda de lo que nos ocurre. Es para adelante, entre todos. Tenemos que cortar con la intolerancia y con la escalada de violencia que existe hoy en la política”, señaló.

“Hacemos por San Juan” se presenta como una propuesta que, según sus fundadores, busca abrir el juego político y ofrecer una alternativa “plural y moderna” frente a la estructura tradicional del peronismo sanjuanino.

