"Hacemos por San Juan": Con críticas al PJ, Baistrocchi lanzó su frente
Este jueves 7 de agosto, a horas del cierre del plazo para inscribir alianzas, Emilio Baistrocchi presentó oficialmente “Hacemos por San Juan”, su nuevo espacio junto al socialismo, la Coalición Cívica y otras agrupaciones. El exintendente de la Capital volvió a cuestionar al PJ y acusó de oncentrar el poder en Sergio Uñac y José Luis Gioja.