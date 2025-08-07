"Hacemos por San Juan": Con críticas al PJ, Baistrocchi lanzó su frente

Diseño sin título - 2025-08-07T203345.735

El acto se realizó a las 18 en el Sirio Libanés y contó con la presencia del referente socialista Lisandro Cárdenas, el dirigente de la Coalición Cívica Fabricio Fachinetti y el concejal capitalino Horacio Lucero, entre otros.

Este nuevo armado surge luego de que Baistrocchi se desafiliara del Partido Justicialista, una ruptura marcada por su enfrentamiento con el senador nacional Sergio Uñac. El exjefe comunal ha acusado en reiteradas ocasiones al PJ de ser un espacio “atrasado” donde priman “acuerdos de cúpula” que limitan la participación de sectores que no responden ni a Uñac ni al exgobernador José Luis Gioja.“