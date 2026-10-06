Del 4 al 10 de octubre, la comunidad científica, académica y el público en general se unen para celebrar una nueva edición de la Semana Mundial del Espacio 2026. Este año, la festividad internacional rige sus actividades bajo el sugerente lema "Revolución de los cohetes" (Rocket Revolution), un enfoque temático diseñado para analizar el vertiginoso impacto, la reducción de costos y la constante evolución tecnológica que ha experimentado la industria de los lanzamientos espaciales durante las últimas décadas.
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Google celebra la Semana Mundial del Espacio 2026
El doodle hace referencia al espacio y estará activa hasta el 10 de octubre.