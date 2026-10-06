Google celebra la Semana Mundial del Espacio 2026

La elección de los días para esta conmemoración no es producto del azar, sino que rinde homenaje a dos de los sucesos más trascendentales en la historia de la humanidad fuera de la Tierra. El arranque de la semana coincide con el aniversario del lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial puesto en órbita el 4 de octubre de 1957.

Por su parte, la fecha de clausura marca el momento exacto en el que entró en vigor el histórico Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado el 10 de octubre de 1967 para establecer los principios jurídicos pacíficos de la exploración del cosmos.