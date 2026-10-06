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Google celebra la Semana Mundial del Espacio 2026

El doodle hace referencia al espacio y estará activa hasta el 10 de octubre.

Del 4 al 10 de octubre, la comunidad científica, académica y el público en general se unen para celebrar una nueva edición de la Semana Mundial del Espacio 2026. Este año, la festividad internacional rige sus actividades bajo el sugerente lema "Revolución de los cohetes" (Rocket Revolution), un enfoque temático diseñado para analizar el vertiginoso impacto, la reducción de costos y la constante evolución tecnológica que ha experimentado la industria de los lanzamientos espaciales durante las últimas décadas.

La elección de los días para esta conmemoración no es producto del azar, sino que rinde homenaje a dos de los sucesos más trascendentales en la historia de la humanidad fuera de la Tierra. El arranque de la semana coincide con el aniversario del lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial puesto en órbita el 4 de octubre de 1957.

Por su parte, la fecha de clausura marca el momento exacto en el que entró en vigor el histórico Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado el 10 de octubre de 1967 para establecer los principios jurídicos pacíficos de la exploración del cosmos.

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