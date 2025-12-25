Gobierno avanza con un nuevo esquema de subsidios a la luz y gas desde 2026

El nuevo esquema será formalizado en los próximos días mediante un decreto.

Cómo será el nuevo régimen de subsidios

A partir de 2026, mantendrán los subsidios los hogares con ingresos familiares inferiores a tres canastas básicas totales (CBT), mientras que quienes superen ese umbral perderán la asistencia estatal. De acuerdo al último informe del Indec, el límite equivale a $3.771.987,09 mensuales.

En cuanto a los consumos subsidiados, el régimen establece una bonificación del 50% en las boletas de electricidad para los hogares alcanzados por el beneficio, con un tope de 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh durante otoño y primavera. Para el gas natural, la bonificación será también del 50% en los meses de mayor consumo, entre abril y septiembre, mientras que en el resto del año no habrá subsidios. El precio del gas se mantendrá estable durante todo 2026.

Actualmente, reciben asistencia estatal 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural, con ingresos declarados de hasta 3,5 CBT. Las personas inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse, ya que sus datos migrarán de forma automática al nuevo sistema. Además, más de 3,3 millones de beneficiarios del Programa Hogar serán incorporados al régimen SEF.

Bonificación adicional en enero

De manera excepcional, en enero de 2026 se aplicará una bonificación adicional del 25% para la electricidad y el gas natural. Así, la tarifa eléctrica contará con un subsidio total del 75%, mientras que el gas —que no tiene subsidios en verano— tendrá un descuento del 25% durante ese mes.

Ese beneficio adicional se reducirá de forma gradual, a razón de un 2% mensual, hasta desaparecer en diciembre de 2026. Desde el Gobierno indicaron que el objetivo del esquema es “evitar saltos bruscos en las facturas”, especialmente en los meses de mayor consumo.

El impacto tarifario durante 2025

Durante 2025, las tarifas de gas natural registraron un aumento interanual del 28% en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). En ese período, los usuarios de ingresos medios y bajos abonaron el 48% del costo pleno del gas, mientras que el 52% fue cubierto por el Estado.

En el caso de la electricidad, las tarifas subieron 19% interanual en diciembre. Frente a noviembre, el incremento fue del 20,8%, con una factura promedio de $44.808, impulsada por ajustes tarifarios y un mayor consumo ante la llegada del verano.

Actualmente, los usuarios subsidiados cubren el 60% del costo del sistema eléctrico y el 40% restante continúa financiado por el Estado.