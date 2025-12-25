"
Gobierno avanza con un nuevo esquema de subsidios a la luz y gas desde 2026

La segmentación por niveles de ingresos dejará de regir y será reemplazada por un sistema de subsidios focalizados con dos categorías de hogares.

El Gobierno nacional avanza en la implementación de un nuevo esquema de subsidios a las tarifas de electricidad y gas natural que comenzará a regir a partir de enero de 2026. El sistema reemplazará la actual segmentación tarifaria, que divide a los usuarios en ingresos altos, medios y bajos, por un régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La Secretaría de Energía publicó el informe final de la consulta pública del nuevo régimen, que establece dos categorías: hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía. En el proceso se analizaron aportes de ciudadanos, entes reguladores provinciales, distribuidoras y cooperativas, con especial foco en los topes de consumo subsidiados según las zonas geográficas.

Desde la cartera que encabeza María Tettamanti señalaron que se evaluará otorgar un mayor bloque de consumo subsidiado en función de las condiciones climáticas, especialmente en provincias del norte y sur del país. “La heterogeneidad climática y territorial de la Argentina constituye un factor relevante para la determinación de los consumos energéticos básicos”, indicó el informe oficial.

El nuevo esquema será formalizado en los próximos días mediante un decreto.

Cómo será el nuevo régimen de subsidios

A partir de 2026, mantendrán los subsidios los hogares con ingresos familiares inferiores a tres canastas básicas totales (CBT), mientras que quienes superen ese umbral perderán la asistencia estatal. De acuerdo al último informe del Indec, el límite equivale a $3.771.987,09 mensuales.

En cuanto a los consumos subsidiados, el régimen establece una bonificación del 50% en las boletas de electricidad para los hogares alcanzados por el beneficio, con un tope de 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh durante otoño y primavera. Para el gas natural, la bonificación será también del 50% en los meses de mayor consumo, entre abril y septiembre, mientras que en el resto del año no habrá subsidios. El precio del gas se mantendrá estable durante todo 2026.

Actualmente, reciben asistencia estatal 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural, con ingresos declarados de hasta 3,5 CBT. Las personas inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse, ya que sus datos migrarán de forma automática al nuevo sistema. Además, más de 3,3 millones de beneficiarios del Programa Hogar serán incorporados al régimen SEF.

Bonificación adicional en enero

De manera excepcional, en enero de 2026 se aplicará una bonificación adicional del 25% para la electricidad y el gas natural. Así, la tarifa eléctrica contará con un subsidio total del 75%, mientras que el gas —que no tiene subsidios en verano— tendrá un descuento del 25% durante ese mes.

Ese beneficio adicional se reducirá de forma gradual, a razón de un 2% mensual, hasta desaparecer en diciembre de 2026. Desde el Gobierno indicaron que el objetivo del esquema es “evitar saltos bruscos en las facturas”, especialmente en los meses de mayor consumo.

El impacto tarifario durante 2025

Durante 2025, las tarifas de gas natural registraron un aumento interanual del 28% en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). En ese período, los usuarios de ingresos medios y bajos abonaron el 48% del costo pleno del gas, mientras que el 52% fue cubierto por el Estado.

En el caso de la electricidad, las tarifas subieron 19% interanual en diciembre. Frente a noviembre, el incremento fue del 20,8%, con una factura promedio de $44.808, impulsada por ajustes tarifarios y un mayor consumo ante la llegada del verano.

Actualmente, los usuarios subsidiados cubren el 60% del costo del sistema eléctrico y el 40% restante continúa financiado por el Estado.

