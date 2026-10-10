Giuliani, con Canal 8 antes de la final "Vamos a dar todo para ser campeonas"

El técnico adelantó que el equipo trabaja en algunos ajustes tácticos para intentar cambiar lo ocurrido en el último enfrentamiento ante el conjunto español. “Vamos a tratar de tomar algunos recaudos a ver si cambiamos lo que pasó la última vez. Esperemos que España no cambie nada, así sabemos qué va a ser, y tratar de que lo que hemos pensado y hemos decidido hacer, sirva”, expresó.

Giuliani también analizó los factores que influyeron en aquel partido y reconoció que los nervios jugaron su papel en el rendimiento argentino. “Hubo una dosis excesiva de fortuna en algunos goles, muy precisos sobre todo. Si bien marcamos bien en concepto, estábamos muy nerviosas y eso lo hemos hablado”, explicó.