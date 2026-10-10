"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Canal 8

Giuliani, con Canal 8 antes de la final "Vamos a dar todo para ser campeonas"

El entrenador de "Las Águilas", habló con Canal 8 en la previa de la final de mundial ante España.

La Selección argentina femenina de hockey sobre patines tendrá este sábado una nueva oportunidad de alcanzar la gloria mundial cuando enfrente a España en la final de los World Skate Games 2026, en Asunción, Paraguay. En la previa del encuentro, el entrenador Darío Giuliani habló en exclusiva con Canal 8 y compartió sus sensaciones de cara al partido decisivo.

El técnico adelantó que el equipo trabaja en algunos ajustes tácticos para intentar cambiar lo ocurrido en el último enfrentamiento ante el conjunto español. “Vamos a tratar de tomar algunos recaudos a ver si cambiamos lo que pasó la última vez. Esperemos que España no cambie nada, así sabemos qué va a ser, y tratar de que lo que hemos pensado y hemos decidido hacer, sirva”, expresó.

Giuliani también analizó los factores que influyeron en aquel partido y reconoció que los nervios jugaron su papel en el rendimiento argentino. “Hubo una dosis excesiva de fortuna en algunos goles, muy precisos sobre todo. Si bien marcamos bien en concepto, estábamos muy nerviosas y eso lo hemos hablado”, explicó.

Te puede interesar...

De cara a la final, el entrenador destacó el esfuerzo realizado por el plantel durante el campeonato y transmitió confianza en la preparación de sus dirigidas. El objetivo será llevar a la cancha lo trabajado durante los entrenamientos y sostener la concentración frente a un rival de jerarquía.

“Las chicas ya han hecho un esfuerzo enorme, están dispuestas a dar todo lo necesario para sacar un buen resultado y esperemos confiados el inicio del partido”, afirmó Giuliani.

La final ante España se disputará este sábado desde las 20 y podrá verse por la pantalla de Canal 8, que acompaña a la Selección argentina con una cobertura especial desde Paraguay.

Temas