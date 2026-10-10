La Selección argentina femenina de hockey sobre patines tendrá este sábado una nueva oportunidad de alcanzar la gloria mundial cuando enfrente a España en la final de los World Skate Games 2026, en Asunción, Paraguay. En la previa del encuentro, el entrenador Darío Giuliani habló en exclusiva con Canal 8 y compartió sus sensaciones de cara al partido decisivo.
Giuliani, con Canal 8 antes de la final "Vamos a dar todo para ser campeonas"
El entrenador de "Las Águilas", habló con Canal 8 en la previa de la final de mundial ante España.