Avanzan los trabajos sobre el río Yakin en el departamento Albardón

Con dos máquinas, se realizan tareas de encauce de las descargas hacia el río, en sectores donde se emplazan obras como el Canal General Albardón y el Canal del Norte.

Las intervenciones incluyen trabajos en el sifón del Canal General Albardón y la restitución del enrocado, con el propósito de fortalecer la protección de la infraestructura ante posibles crecientes y reducir riesgos en los sectores poblados cercanos.