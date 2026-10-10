En el marco de COPRE, el Departamento de Hidráulica mantiene en ejecución trabajos sobre el río Yakin, en el departamento Albardón, para reforzar la protección de infraestructura hidráulica ubicada sobre la traza del cauce. Se trata de un curso de agua natural que funciona como colector de crecientes aluvionales en la zona.
Avanzan los trabajos sobre el río Yakin en el departamento Albardón
Los trabajos se concentran sobre el río Yakin, un cauce natural que funciona como colector de crecientes aluvionales y atraviesa sectores donde se encuentran el Canal General Albardón y el Canal del Norte.