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Avanzan los trabajos sobre el río Yakin en el departamento Albardón

Los trabajos se concentran sobre el río Yakin, un cauce natural que funciona como colector de crecientes aluvionales y atraviesa sectores donde se encuentran el Canal General Albardón y el Canal del Norte.

En el marco de COPRE, el Departamento de Hidráulica mantiene en ejecución trabajos sobre el río Yakin, en el departamento Albardón, para reforzar la protección de infraestructura hidráulica ubicada sobre la traza del cauce. Se trata de un curso de agua natural que funciona como colector de crecientes aluvionales en la zona.

Con dos máquinas, se realizan tareas de encauce de las descargas hacia el río, en sectores donde se emplazan obras como el Canal General Albardón y el Canal del Norte.

Las intervenciones incluyen trabajos en el sifón del Canal General Albardón y la restitución del enrocado, con el propósito de fortalecer la protección de la infraestructura ante posibles crecientes y reducir riesgos en los sectores poblados cercanos.

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Además, ya se preparan nuevas intervenciones en los ríos Ávila, Bolado, Descenso-Tierrita y Piedrita, como parte del plan preventivo que Hidráulica lleva adelante en distintos departamentos de la provincia de cara a la temporada de mayores caudales.

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