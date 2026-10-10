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Cuatro personas fallecieron tras el paso del huracán Isaías

El huracán había tocado tierra en Destin esta madrugada, con fuertes lluvias y vientos de unos 145 kilómetros por hora.

Cuatro personas fallecieron en las últimas horas, tras el paso del huracán Isaías, por el noroeste del estado de Florida, aunque este sábado ya se había degradado a categoría uno, dejando además cuantiosos daños materiales y de infraestructura.

El huracán había tocado tierra en Destin esta madrugada, con fuertes lluvias y vientos de unos 145 kilómetros por hora, en el inicio de la temporada para este tipo de eventos, que generalmente se extienden cada año hasta el mes de noviembre.

El paso de Isaías provocó imágenes impactantes, con árboles caídos, calles anegadas, voladura de techos y cortes de enegía en toda la región afectada, que obligó al gobierno local a declarar la zona en "emergencia", incluyendo 27 condados, aunque el alerta también alcanzaba a Georgia y Alabama, ubicadas al norte y noroeste de Florida, respectivamente.

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Isaías había tocado tierra cerca de Destin, como una peligrosa tormenta de categoría 2, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su último boletín emitido este viernes. "Una marejada ciclónica potencialmente mortal está afectando a la costa del golfo, mientras las peligrosas condiciones de huracán y las inundaciones repentinas se extienden hacia el interior", indicó el organismo.

El primer huracán de la temporada atlántica de 2026 registró vientos máximos sostenidos de 145 kilómetros por hora la noche del viernes, según los meteorólogos.

Horas antes, Isaías se había intensificado brevemente hasta alcanzar la categoría 3, correspondiente a un huracán de gran intensidad, antes de debilitarse ligeramente. "La tormenta ya está aquí. Ahora toca ponerse a resguardo. No salgan a las carreteras", advirtió el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una rueda de prensa, y añadió que las inundaciones repentinas suponen un peligro "en toda la región".

Decenas de miles de personas ya evacuaron la región, informaron las autoridades locales. Más de 471.000 usuarios ya se encontraban sin suministro eléctrico en Florida y Alabama, según el portal de seguimiento de cortes de electricidad PowerOutage.us.

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