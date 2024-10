Luego de lo que fue la agónica derrota por 2-1 ante la Verdeamarela en el estadio Nacional de Santiago que significó este jueves la cuarta consecutiva en estas clasificatorias, el entrenador ex Vélez y selección de Ecuador se refirió a su continuidad al mando de la Roja: “Los tiempos se acortan, pero todavía tengo fe. Chile, de parte nuestra, me encantaría poder continuar un proceso pero no está en mi alcance, creo que lo necesita. Le tengo una gran confianza al jugador chileno”, dijo el cuestionado Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca habló de "proceso" para llevar arriba a las Selección chilena de fútbol, pero parece que la paciencia de los trasandinos no está disponible.