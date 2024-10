Wanda Nara y Camila Homs hicieron catarsis de sus separaciones

"Siempre, bueno vos lo sabes también", le dijo Camila. Y Wanda comentó: "Si obvio". A lo que el cantante sumó: "Nosotros como que tuvimos las peleas muy expuestas, las discusiones y separaciones".

"Me encanta el amor propio de ella a pesar de que le han roto el corazón y fue público y terrible", destacó Wanda Nara sobre la participante.

Y ahí Camila Homs admitió: “Soy de encerrarme y quiero llorar, que no se entere nadie, me la trago y me las arreglo. En casa tampoco podía llorar mucho porque estaban mis dos angelitos (Francesca y Bautista) que me mataba si veían que a mamá se le caía una lágrima. Ellos me dieron la fuerza para salir y acá estoy, súper bien”.

"¿Vos cómo te la arreglaste?", le preguntó L-Gante a Wanda. "Me escondía para llorar", dijo ella sobre la última fuerte crisis con Mauro Icardi. "¿No llamabas a nadie?", retrucó el cantante. Y Wanda disparó: "Si a vos y después terminaste con otra persona saliendo para todos lados".

"Somos re amigos, yo lloraba y le conté a él un montón de cosas", agregó Wanda. Y él le dijo: "Estuvimos en los peores momentos". Y Camila cerró: "Esas son las amistades que valen".