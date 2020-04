¿Vuelven? Mariana Genesio Peña reveló que pasa la cuarentena con su ex pareja

Vivió un 2019 intenso, exitoso, de crecimiento constante. Su nombre se instaló en los medios locales para cobrar la popularidad que ya tenía como actriz internacionalmente. El protagónico en Pequeña Victoria, junto a Facundo Arana, y su participación estelar en El Marginal, catapultaron a Mariana Genesio Peña a lo más alto. Le abrieron la puerta al estrellato para codearse con las figuras más importantes y relevantes de la farándula.

Sin embargo, la cuenta pendiente en este periodo, fue la que tiene que ver con el corazón. Tal vez, por lo que generó, por verse invadida, la relación con su marido, el guionista Nicolás Giacobone, se vio interrumpida después de 11 años de romance. La llegada a Argentina fue un antes y un después. Todo cambió y nada fue como cuando residían lejos de acá, en Nueva York. El verano fue crítico en este aspecto para la artista.

Más allá de todo esto, el aislamiento social obligatorio, de alguna manera, fue un aliciente para su corazón. Mariana se prendió a la propuesta de Teleshow y en un video contó cómo la está pasando y qué cosas hace para hacer todo mucho llevadero. En el mismo, confirma que está cruzando este periodo acompañada de Nicolás, pero que no están en pareja. En su momento, dijeron que la separación había sido en buenos términos y que hayan decidido no estar solos en este periodo en el que el encierro puede causar efectos, es una muestra de esa grata relación que siempre pregonaron.

Entre los dos, hacen que el aburrimiento no se apodere del ambiente en el que viven. “La estoy pasando con Nicolás y con mi perro Larry. Hacemos comiditas, leemos, vemos series, pero cuando no hacemos eso, cada uno tiene su espacio. Otras de las cosas que me gustan es levantarme, preparar un rico desayuno, eso me da ánimo y me da energía para empezar el día con mucha pila”, comenzó y prosiguió: “Aprovecho para tomar clases de yoga con una amiga, a través de la aplicación Zoom, hago baile y también estoy entrenando baile”, destacó en referencia a que es una de las confirmada para el Bailando 2020.

En esto de intentar seguir con la rutina y no cambiar horarios, la actriz sostiene que, dentro de lo posible, y más allá de que por ahí la noche se hace larga mirando series, trata de cumplir con los horarios como lo hacía antes de la pandemia. “Me gusta cocinar, hago la cena, me preparo algún trago mientras tanto…todo lo que hago siempre, pero con un poquito más de elaboración”.

Respecto de las salidas, confiesa que, por vivir en un departamento, dos veces por día sale a la vereda para que su mascota haga sus necesidades. Fuera de eso, nunca más piso la calle desde que el Gobierno impuso la medida, el 20 de marzo. “Salgo a sacar a Larry, un ratito, para que haga sus necesidades. Pero salida, salida, fue con un amigo un día antes de que se declare la cuarentena. Así que no sé…perdí la cuenta de hace cuántos días estamos encerrados”.

Por último, porque en condiciones en las que no se puede salir, tener un rincón, un sitio en el cual sentirse cómodo, parece fundamental para relajarse. Sobre todo cuando la mente necesita despejarse. “Tengo dos rincones favoritos. Uno es el sofá, porque me lo paso ahí mirando series, hablo con amigos tirada ahí, como, miro tele, leo, me encanta, amo mi sofá, es mi mueble preferido. Si hablamos de lugar físico, el otro es mi balcón, por la vista maravillosa que tengo. Es un lagar hermoso de día, de noche, un lugar que va cambiando de color de acuerdo a como va cayendo el sol”, detalló desde el barrio de Palermo.

Mariana Genesio.

Fuente: teleshow