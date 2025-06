Viviana Canosa dura contra Adrián Suar por su salida del El Trece

Además, aseguró que no se siente contenida en El Trece y disparó contra Adrián Suar y Pablo Codevilla, responsables de la programación y el contenido de la emisora. "Yo debuté y al segundo día, ellos me querían echar a la mierda. Todos los días hago el programa con los huev... en la garganta para no auto censurarme".

Y luego remarcó: "No me siento contenida pero en ninguno de los canales que estuve. En los últimos años, estuve en los lugares incorrectos. Quedo como la conflictiva, la mina que hace quilombo y no me siento cómoda. Yo no puedo pelearme con la rebeldía que tengo porque sería pelearme conmigo".

Estas declaraciones, tal como informó este portal, no gustaron para nada a las autoridades del canal que la tiene contratada. "Me voy a tomar 3 días por algo personal. Lo pedí hace mucho tiempo y cuando me lo dieron, sentí alivio porque voy a trabajar con mucha angustia".