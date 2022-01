Virginia Gallardo se comparó con Tini y se armó la polémica

En Argentina acusan a Sofía Santos, la ex novia de Chano Charpentier de operarse la cara para parecerse a Tini. Sin embargo, la modelo aclaró en varias ocasiones que ese es su rostro natural y que jamás haría algo así. Pero en las redes nadie le cree, sobre todo porque ella se peina o tiene gestos de la mismísima Stoessel.

Ahora bien, parece que quien se unió a esta moda de querer ser parecida a famosas es . La panelista de "Intrusos" imitó el peinado de Tini en el videoclip de 22 y compartió en sus redes sociales una foto comparándose con la diosa argentina y logró causar una lluvia de memes.

Virginia compartió en su cuenta de Instagram una foto de su look del día para el programa y bromeó con parecerse a Tini Stoessel. Junto a la postal escribió: "Na na na, posta? Pero de verdad creen que estoy para los parecidos de Guido Kaczka? Juro que no soy Tini Stoessel jajajajajajajaja. Después dicen que no hay amigos en este ambiente".

Lejos de tomárselo en serio, los seguidores de Gallardo le regalaron tiernos comentarios a la panelista y le escribían cosas como: "Vos sos única Virchu", "Es verdad, estás muy Tini", "Vos sos más linda Virchu Gallardo", entre otros. Simpática y muerta de la risa, la rubia likeaba cada comentario que recibía.