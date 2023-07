Vicuña tras los Martín Fierro: "Si molestó a alguien, ya está"

Es por eso que Vicuña confió al ciclo de Ángel de Brito: "Uno se pone muy nervioso, no tenía un discurso preparado, intenté dedicárselo a las personas que sufren una enfermedad y a las personas que acompañan". Al tiempo que agregó que "Cuando estaba hablando de Argentina, hablé de mis hijos, intenté hablar de las madres de mis hijos, pero en un momento sentí una especie de... dije me estoy metiendo en una y reculé".

"Por eso quizás cuando hablé de un amor, era el amor que me han dado, el amor del público, el amor de mis parejas, las mamás de mis hijos, luego he tenido otras parejas. Pero no era un mensaje ni una indirecta", agregó risueño ya resignado al haber quedado preso de sus propias palabras.

De la misma manera, el ex de Pampita reconoció: "No voy a responsabilizar, hacerme la víctima, está todo bien. Podría ser un chiste, pero si molestó a alguien, ya está. Obviamente porque estaba Carolina con su marido, a quien respeto y quiero, tenemos la mejor. Pero se dio una cosa incómoda que no era la idea".

Por último, el actor chileno confirmó que habló con Roberto García Moritán para darle explicaciones. "Por el cariño y por el vínculo que tenemos, al otro día, cuando me di cuenta que se había armado algo innecesario, por supuesto que a la primera persona que le dije 'che, ¿querés que haga algo, que aclare, que diga?', y me dijo 'no tranqui, está todo bien'. Pero ahora que me encuentro con ustedes, por supuesto que se aprovecha esta instancia para... no es aclarar, es resignificar".