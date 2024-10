Valentina Cervantes habló de su separación de Enzo Fernández y fue tajante: "Con eso me basta

En medio del revuelo, este jueves la propia Valentina Cervantes rompió el silencio a través de sus historias de Instagram con un contundente mensaje en el que se refirió estado de su relación con el campeón del mundo, con quien estuvo en pareja durante seis años. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro”, expresó. “Pero, siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo, porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”, continuó.

“Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, sentenció, junto al emoji de un corazón blanco y otro de dos manitos juntas.