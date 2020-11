Tinelli se metió en una devolución del "Cantando 2020"

El mensaje del conductor llegó luego de una picante devolución de Oscar Mediavilla, Karina, La Princesita, y Nacha Guevara a la performance de Flor Torrente.

Cabe destacar que la crítica no fue por la actuación de la pareja, sino por falta de contenido de la canción de Las Primas, "Saca la mano Antonio".

"Son Las Primas, Nacha, ¿vos no lo bailás en los casamientos?", le preguntó Ángel de Brito. "No, no lo bailo, forma parte de la década de los '90, de la decadencia cultural. Eso me afecta el oído, me afecta los sentidos", se plantó Nacha.

“Convengamos que esto no lo escribió no Cortez ni Serrat. Este es un tema bastante mamerto”, dijo Oscar Mediavilla, por su parte. Pero luego, tras el mensaje de Tinelli, su crítica se suavizó y arrojó con humor. “Si a Marcelo le gusta, no puedo agregar nada”, señaló el jurado.