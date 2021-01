Soledad Silveyra: "Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores"

PrimiciasYa.com se comunicó con su representante, Javier Furgang, quien dio más detalles de su cuadro de salud: "Se estaba haciendo un estudio y le detectaron que había tenido un ACV, por eso le tuvieron que destapar la carótida. Hablé con ella temprano y la noté bien. Tiene que estar al menos cinco días internada".

"Es una divina. Le preocupaba que le avise a la producción de Flor de equipo (el programa que lidera Florencia Peña por Telefe) que no va a poder ir de invitada al programa el lunes", añadió su jefe de prensa.

Además, amplió: "Este ACV que le detectaron es de hace un tiempo atrás. Por lo de la carótida le practicaron un cateterismo que salió bien. Y si como se supone la recuperación es buena, en unos días ya le van a dar el alta".

Soledad Silveyra sufrió un ACV y debió ser internada de urgencia

La palabra de Soledad Silveyra tras sufrir el ACV

Desde su cuenta de Twitter, la actriz habló sobre su salud y llevó calma a sus seguidores: "Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron a Otamendi y luego a Sagrada Familia donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo", comenzó diciendo.

"Deciden hacerme lo mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stend. Gracias al equipo de médicos, a Medicus, Otamendi, Sagrada Familia, Padre Manolo, Pipina Pavlovsky, mi familia, todos. La lista es interminable", agregó Solita.

"Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias!", cerró la actriz.