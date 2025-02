Rocío Marengo se convirtió en abuelastra: las fotos de Filippa, la nieta de Eduardo Fort

hija de fort.jpeg

Rocío Marengo contó por qué rechazo a Eduardo Fort cuando le propuso casamiento

En diciembre, Rocío Marengo le contó a Mirtha Legrand por qué rechazó a Eduardo Fort el día que le propuso casamiento y dejó atónitos a los comensales y televidentes. La conductora también mostró asombro al escucharla. “Cuando me pidió casamiento no me gustó la forma, cómo me lo pidió. Ahora estoy esperando que me lo vuelva a pedir. Como sea que me lo diga, le digo que sí. Me gustaría”, expresó.

Federico Bal, otro de los invitados, quiso saber para qué necesitaba pasar por el registro civil, y ella respondió de forma contundente: “Porque te da un manto de seriedad. Lo acompaño en muchas reuniones empresariales y yo no puedo decir ‘mi marido’, la gente sabe que no estoy casada”. La modelo explicó que están juntos desde hace 11 años: “Nos elegimos y nos recontra volvemos a elegir siempre. Estoy orgullosa de él. Él me presenta como su señora, pero yo íntimamente le digo ‘gordi’”.

Por último, señaló que sueña con ser mamá, pero que el destino tendría otros planes para ella: “Tema hijos: lamentablemente, para que dejen de especular y tirar mierda, tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, pero no llega. Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora”.