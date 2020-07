Ricky Martin publicó una foto con su pareja y todos sus hijos

Hasta el momento, Ricky Martin había mostrado a su familia en distintos momentos, por separado. Pero este miércoles, el astro boricua sorprendió al publicar una foto que muestra a su familia completa.

A través de sus redes sociales, Ricky Martin compartió una foto de su familia, que pertenece a una sesión fotográfica para la revista Vogue edición Inglaterra, en la que aparece junto a su esposo Jwan Yosef, y sus cuatro hijos, Matteo y Valentino (11), Lucía (un año y medio), y Renn, (ocho meses).

En la postal se puede apreciar a la pareja vestida de blanco, sentados en sillones, Ricky jugando con Renn, y Jwan sosteniendo a Lucía, mientras los mellizos se divierten frente a ellos. “La vida en cuarentena”, escribió el cantante en la publicación de Instagram que ya acumula más 550 mil "corazones" y miles de comentarios.

La pareja, que comenzó su relación en 2016 y que contrajo matrimonio el 10 de enero de 2018, vive con sus cuatro hijos, que llegaron a sus vidas a través de la subrogación de vientre, en una increíble mansión en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Allí, los encontró el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus.

Días atrás, Ricky reveló la intimidad de sus días de cuarentena, se refirió al impacto psicológico del aislamiento en la sociedad, y cuestionó que no se hable de la salud mental en tv en tiempos de crisis. "Las primeras dos semanas fueron increíblemente abrumadoras para mí. Me sentí paralizado", contó el puertorriqueño, quien a su vez contó que todo este tiempo ha estado tratando de mantener la calma frente a sus hijos para no alarmarlos. En cambio, se volcó a producir nueva música.

Mostrándose proactivo a pesar de la crisis, el cantante y actor puertorriqueño estrenó el video musical del "remix" del tema "Tiburones", que colaboró con el reguetonero boricua Farruko. Ambos artistas filmaron el video con sus teléfonos desde sus respectivas residencias como medida preventiva de contagio por el COVID-19. Ricky Martin lo filmó desde su residencia en Los Ángeles, mientras que Farruko lo hizo desde Puerto Rico.

Recientemente, sorprendió a sus millones de seguidores al lanzar sin previo anuncio un EP titulado "PAUSA" en todas las plataformas digitales de música, y en el que colabora junto a artistas como Carla Morrison, Sting, Residente, Bad Bunny, Diego El Cigala y Pedro Capó.

Ricky también celebró el Día del Orgullo LGBTIQ+, y se unió a otros artistas internacionales para manifestarse a pesar de la cuarentena mundial por el Covid-19. De esta manera, el intérprete de "La Mordidita" publicó una foto también en blanco y negro en la que sale besándose con su esposo, ambos con las mascarillas puestas. “Feliz Orgullo para todos”, escribió entonces.

