Ricky Martin habló sobre el pañuelo verde de su videoclip: "Siempre lo voy a defender"

Ricky Martin generó polémica con el estreno de su nuevo videoclip “Tiburones” que, entre varios reclamos sociales, se destaca el de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Durante el video, se la ve a una mujer con el simbólico pañuelo verde atado a su cuello.

Ahora, el cantante salió a aclarar las dudas de sus fanáticos y afirmó que él defiende el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos.

"Yo siempre lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre lo voy a defender", dijo el cantante en una entrevista con The Associated Press.

Martín admitió que la misma actriz le propuso la idea de ponerse el pañuelo para que aparezca en el videoclip y que él estuvo de acuerdo.

"Mi música, sí, la voy a utilizar para que lleve el mensaje de todos aquellos que no están siendo escuchados", dijo Ricky sobre la nueva temática de sus canciones en las que intenta destacar el agite que se está viviendo en Puerto Rico, donde la gente se está recuperando de los estragos del huracán María y de un reciente terremoto de magnitud 6.4 que dejó un muerto y destruyó cientos de casas.

El cantante puertorriqueño comenzará su gira "Movimiento" el próximo 7 de febrero. Su primer show lo dará en su país natal y seguirá por Argentina, a partir del 25 de febrero.