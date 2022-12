Preocupa el estado de salud de Darío Barassi: "Diosito llévame"

“Ay Dios, me siento para el ort... Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”, siguió Darío Barassi.

Luego, en otro mensaje, el conductor mostró cómo continúa con su recuperación en una internación domiciliaria: "Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el orto. IG es todo gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laborando en curros de los q me tuve que bajar.. En fin, Diosito ya llévame", expresó.

Y en un video en sus historias, con su habitual humor, contó cómo lleva la recuperación: “¿Voy a morir de esto? No entiendo, ay dios mi estómago y yo. Estoy para escribir una obra de teatro al respecto, pero dicen que el trabajo es salud. Me voy a morir pero siendo ingenioso always”.

"Me bañé, bien Dari. Como seguramente tengo un virus, no quiero agarrarlas tantos a las chicas. Mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele”, cerró Darío.