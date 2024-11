Pampita habló de su relación con García Moritán

"Le hicimos una nota a Roberto y dijo que él todavía te ama", le avisó el conductor. A lo que la modelo comentó: “No sé nada, no vi, estuve trabajando".

Y dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de una reconciliación: “Esto está destruido para siempre y no hay manera de pegar esos pedazos. Lo tengo muy claro desde el día 20 (de septiembre) que eso iba a ser así".

"Me agarra en un momento de mi vida personal que hay cosas que estoy muy segura que no quiero para mí. Tal vez antes hubiese reaccionado distinto. En este momento hay cosas que no quiero”, fundamentó la modelo con firmeza.

Y sobre las razones que derivaron en la conflictiva separación, Pampita explicó: "Tampoco quiero ahondar mucho. La política ni el dinero no tienen nada que ver. Vamos a ser familia siempre con respeto, amor y con cariño”.