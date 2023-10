Pampita habló sobre la expresión de amor de Vicuña en los Martín Fierro

El actor chileno, cuando recibió la estatuilla por mejor actor protagónico por la ficción El primero de nosotros, expresó: “Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos, me dio un amor...". Acto seguido, Vicuña se quedó callado y trató de enmendar su 'error'. “Me dio tantas cosas...”, agregó.

Ahora, el conductor del ciclo de Telefe le preguntó a la modelo por aquella situación y ella respondió: “Yo ese día le había dicho: ‘Hoy vas a ganar’, porque estaba segura de que iba a ser así. Cuando ganó yo estaba feliz de la vida. ¡Y a mí no me importan que me estén filmando!".