Operaron a Susana Giménez tras su regreso al país

La conductora había partido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el pasado 30 de junio acompañada por su hija, Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse. El motivo principal de su viaje fue acompañar a la Selección Argentina en el partido de 16vos frente a Cabo Verde por el Mundial 2026, además de aprovechar su estadía para realizar nuevas grabaciones junto a Marley para el ciclo Por el Mundo Mundial (Telefe).

Cómo fue el encuentro entre Susana Giménez y Marley

Susana Giménez vivió una jornada inolvidable en Miami al presenciar en primera persona la victoria de la Selección Argentina frente a Cabo Verde por 3 a 2 en el Hard Rock Stadium. La conductora estuvo acompañada por Marley, con quien se encuentra trabajando en las nuevas entregas de Por el Mundo Mundial (Telefe), y juntos disfrutaron de un encuentro lleno de emociones.

Desde las tribunas, ambos se dejaron llevar por la pasión del partido: siguieron cada jugada con nerviosismo, celebraron los goles argentinos y compartieron abrazos en los momentos de mayor emoción. La tensión del encuentro se trasladó también al público presente, que acompañó cada minuto con una enorme expectativa.

Pero la intensidad del partido no fue lo único que llamó la atención durante la jornada. El calor extremo que azotó a Miami se convirtió en uno de los grandes protagonistas del evento. Con temperaturas superiores a los 30 grados y una sensación térmica elevada, los espectadores tuvieron que buscar distintas formas de protegerse de las altas temperaturas mientras alentaban a sus equipos.

En ese contexto, Susana comenzó a sentirse afectada por las condiciones climáticas poco antes del inicio del encuentro. Al notar que la conductora no estaba pasando un buen momento, algunos fanáticos de Cabo Verde que estaban ubicados cerca se acercaron para ayudarla y comenzaron a darle aire para que pudiera sentirse mejor.

La situación generó preocupación durante algunos minutos, aunque finalmente no pasó a mayores. La diva logró recuperarse y continuó disfrutando del partido junto a Marley, acompañando el triunfo argentino desde las gradas.

Mientras registraba la situación, Alejandro contó lo ocurrido y mostró el momento en el que asistían a la conductora: "Le dieron un ventilador". Luego explicó el motivo del malestar que había atravesado Susana durante la previa del encuentro: "Hace mucho calor".