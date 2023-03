Nequi Galotti en ropa interior, a los 62 años: "Nunca dejes de sentirte linda"

El posteo, inmediatamente, se llenó de likes y comentarios, entre ellos los de varios famosos. “¡Eres una Diosaaaa!”, le puso CatherineFulop junto a tres corazones. “Linda siempre. Y por dentro mucho más”, sumó Teresa Calandra. “Increíble”, agregó Cecilia Zuberbuhler. “Sos un fuego”, escribió utilizando un emojie con una llama Lourdes Sánchez.

Cabe recordar que, a dos años de la muerte de Bartolomé Mitre, en noviembre del 2022 Galotti contó que se había vuelto a enamorar de un hombre llamado Pablo, a quien había conocido a través de las redes sociales. “Estoy feliz, chocha. Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram, ni que iba a estar contestando un mensaje a alguien que me escribiera, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. De entrada, me despertó la curiosidad de conocerlo. Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me fijaba a ver qué me había escrito”, comenzó explicando en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

Y detalló: “Le empecé a mostrar a mis amigas más íntimas las cosas que me escribía y me decían: ´Pedile amistad y si después es un desubicado, lo bloqueás y listo´. Después, fuimos al Whatsapp. Él estaba de viaje, fueron 12 días divinos porque conocerte a través de las conversaciones fue como un descubrimiento muy lindo, y cuando nos vimos por primera vez, nos abrazamos”.

En ese contexto, admitió que al principio le costó aceptar la idea de volver a enamorarse: “No pensaba en formar una pareja, me pasó esto. De golpe, leí un mensaje que me gustó y me pareció divertido, me despertó interés, y a partir de ahí empezó lentamente a nacer algo”. Y dio detalles de cómo fueron las primeras charlas con el hombre, que según dijo es separado y tiene hijos.

“Lo primero que me puso es que le pida amistad, quería que lo conozca. Ahí dije: ´¡Ah! a ver...´. Pero tampoco lo seguí inmediatamente”, señaló. “Estoy contentísima, ya lo van a conocer”, lanzó, misteriosa. En tanto, habló sobre la primera cita que tuvieron: “Fuimos a comer sushi”. Por otra parte, contó qué hizo para conquistarla. “Cuando te encontrás con una persona, no es lo que hace sino lo que es. Todo ese mes, toda la gente que me veía, donde fuera, me decía: ´¡Cómo te brillan los ojos!´”, confesó.

Además, la expanelista también reveló cuál fue la reacción de su hijo Santos. “Yo le conté que estaba conociendo a una persona y él me dijo: ´Mamá, yo quiero que seas feliz, y nunca me voy a poner celoso ni a estar en contra, siempre voy a estar a favor tuyo. Sé que sabés elegir a las personas que te rodean. Contá conmigo´”, destacó. Y cerró: “Toda la gente que me quiere se alegra de verdad y eso me hace muy bien”.