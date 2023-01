Murió Merlina de Los Locos Addams

Loring se hizo famosa por haber trabajado en la serie de televisión The Addams Family entre 1964 y 1966, interpretando el papel de Wednesday Friday Addams. También interpretó el mismo personajes en la película para la televisión realizada de 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the World Turns.

La actriz comenzó a trabajar en la serie cuando tenía apenas 5 años. En entrevistas posteriores reconoció que “aprendió memorizar antes de poder leer” para poder decir sus líneas. En convenciones de fans y en varias reportajes, Loring habló con cariño de su experiencia en la serie: “Era como una familia real: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo. Carolyn Jones y John Astin fueron como padres para mí. Eran geniales".

Wednesday, la nueva serie de Netflix sobre Merlina Addams

Wednesday es una comedia de misterio sobrenatural sobre la mayoría de edad que se centrará en Wednesday Addams, la integrante de Los Locos Addams también conocida como Merlina, y sus años como estudiante de secundaria en la Academia Nevermore.

Allí intenta dominar sus poderes psíquicos, detener una monstruosa ola de asesinatos de los ciudadanos de la ciudad y resolver el misterio sobrenatural que afectó a su familia hace 25 años, todo mientras navegaba por sus nuevas relaciones.

El elenco está conformado por Jenna Ortega como Wednesday Addams, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, Luis Guzmán como Homero Addams, Riki Lindhome como la Dra. Valerie Kinbott, Jamie McShane como el sheriff Donovan Galpin, Hunter Doohan como Tyler Galpin y Georgie Farmer como Ajax Petropolus.