Moría Casán criticó el físico de Esmeralda Mitre: "No te la agarres con la heladera"

Moria Casán fue entrevistada por videollamada por el ciclo de Marina Calabró, Confrontados, El Nueve.

Antes el programa le había realizado una entrevista a Esmeralda Mitre y al cortar con ella, apareció la One que sorprendió con su primer comentario contra el físico de la actriz.

“No saben lo que me cuido! Hago una hora de gimnasia y media hora de glúteos y elongación”, dijo la diva y luego disparó: “Recién la vi, estaba un poco más rellenita, ¿no? Esmeralda, te quiero, pero que no te agarre la voracidad de un can”.

“Que no se la agarre con la heladera. No por nada, sino por ella misma, que tenga cuidado. No por nada malo, pero le vi la cara como el doble. No sé si era la pantalla”, explicó Mo y , como intentando justificarla, Calabró indicó que no es fácil de grabarse sola durante la cuarentena.

“Yo también le di el pésame y no me lo agradeció. Me dice que soy como la madre, y se le murió el padre… le dije que la quería, que en paz descanse (Bartolomé Mitre), que lo sentía por su familia. Pero Esmeralda a mí no me agradeció. Así que hija, ya que soy tu madre, cuidate… O cuidá la cámara, la carita te sale… Igual, sos muñeca y parecés un cuadro victoriano”, concluyó Moria sobre la rubia.