Morena Rial sorprendió con una espectacular bikini y se animó a mostrar de más

No obstante, More allí confesó "Sí, aunque no lo crean tengo varios complejos. Y sí, me seguiría operando a medida que vaya necesitando", confirmando así que volverá a pasar por el quirófano ante el primer requerimiento que su cuerpo le pida.

Cabe recordar que Morena Rial cambió radicalmente su estética allá por 2016 cuando se colocó un by pass gástrico, lo que la ayudó a bajar muchísimo de peso. Luego, la influencer se sometió a diferentes retoques, donde se quitó el exceso de piel de los brazos, la cola, la panza y las piernas. Así como también se aumentó las lolas.