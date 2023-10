More Rial demandará a su madre adoptiva por violencia

Lo cierto es que el representante legal de Morena ya hizo la presentación ante la Justicia contra D'Auro, que estima tendrá embargo la semana próxima bajo el cargo de "Juicio ejecutivo por cobro de honorarios, regulados en el expediente de alimentos y régimen de visita" por presunto incumplimiento, tanto de Morena como de Rocío Rial.

En tanto, una de las novedades es que a pesar de también mantener una relación distante con su hermana, quien vive y trabaja junto a Jorge Rial, Rocío será una de las testigos de la denuncia de More contra la madre adoptiva de ambas.

rocio-rial-y-morena-rial.jpg

El escabroso relato de More Rial sobre su madre adoptiva Silvia D'Auro: "Me tiraba..."

A mediados de años More Rial hizo escalofriantes declaraciones en A la tarde (América TV) sobre su mamá adoptiva, Silvia D'Auro. "Silvia tiene que hacer un tratamiento psiquiátrico", dijo la hija de Jorge Rial tras ver un informe sobre D'Auro.

"Es una mentirosa. Es una psicópata, loca", agregó la joven. Cora Debarbieri intervino y contó que tenía información de los vecinos que vivían en el mismo country que la familia en la zona de Pacheco. "Los vecinos vivían denunciándolos por los gritos y la violencia hacia las nenas, que eran muy chicas. Todos sabían que Silvia habría sido un poco violenta", detalló la panelista.

More acotó: "Es que del colegio mismo la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía. Llegábamos con golpes". "No son mentiras, es verdad", agregó.

"Las podría haber matado", dijo uno de los panelistas. Acto seguido, More reveló: "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Son cosas muy fuertes".

Al escuchar el relato, Karina Mazzocco quiso saber si ella tenía manera de probar todas las acusaciones que estaba haciendo. Luis Ventura se paró y levantó la mano. "Yo no tengo que relatar nada, el relato es el de Morena", afirmó el periodista. "Yo vi y escuché. No estaba cuando le pusieron la cera, por supuesto. Pero vi otras cosas", aseguró el panelista. Otra de las panelista le preguntó a More: "Esto que estás diciendo es gravísimo, en el momento ¿por qué no se denunció?".

"Lo único que puedo decir es que a mí papá le terminan dando la patria potestad por todo este tema de las denuncias que hay en contra de ella. Porque nosotras vamos a un juzgado de menores y no nos permiten verla. Fueron denuncias para que nosotras nos podamos ir a vivir con mi papá pero no fueron denuncias en contra de su persona. Yo no sé cómo se manejan esos temas, pero yo la denunciaría porque la detesto", relató la madre de Francesco.