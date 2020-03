Mirá la pelea de Analía Franchín y Esmeralda Mitre que provocó un abandono en "Pasapalabra"

La semana pasada durante la grabación de "Pasapalabra" se vivió un momento tenso ya que después de un cruce al aire entre Esmeralda Mitre y Analía Franchín, la actriz se fue del estudio muy enojada.

Ángel de Brito publicó en su Instagram un video en el que se ve a Esmeralda caminando por los pasillos hablando con una productora del programa: "Está lleno de gente para maltratar. Me voy, no me dejo maltratar. Está lleno de minitas para maltratar, a mí no. Y me van a tener que pagar igual".

Por su parte, el periodista Pampito llegó cuando terminó la discusión, y le preguntó a Analía qué había sucedido. "Le dije cosas normales, pero ella quiere que la levanten de todos los programas siempre. Primero, entró ninguneándonos a todos y dijo 'yo vengo a darle rating al programa'. ¿Quién sos? Faltaría Moria para que se lo dijera", indicó la panelista.

Finalmente el programa en cuestión se emitió este jueves por la pantalla del Trece, donde se pudo cómo fue el cruce entre Analía y Esmeralda. Cuando terminaron un juego que había ganado el equipo de la actriz, la panelista le señaló al conductor diciéndole que los había ayudado.

Esmeralda se molestó y arrojó: "¿Me estás peleando? Qué aburrida sos, sos un embole Analía". Ante esa frase, Analía acotó: "Ah porque con vos me meo de risa". El cruce se puso cda vez pero ya que Mitre contestó: "Pobrecita sos, una desgraciada. Me levanto y me voy, yo con gente que tengo un historial así me retiro".

Iván y los demás invitados intentaron poner paños fríos a la situación, pero fue en vano. Al volver de un anuncio comercial, el conductor avisó que Esmeralda se había ido del estudio.