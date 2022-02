Matilda Blanco reveló su calvario: sufrió mala praxis en una cirugía 

“Lipoaspiró linfas, durante seis o siete meses tuve las piernas de un tamaño que no se pueden imaginar. Yo tengo que tomar medicación de por vida. La pasé es que la pasé muy mal durante mucho tiempo”, expresó.

El problema de salud que padeció Matilda Blanco por una cirugía estética

La asesora de moda fue víctima de una liposucción mal hecha. “La persona que me lo hizo decidió no cerrar la pared abdominal, con lo cual a mí se me hizo una hernia”, recordó.

Angustiada, sostuvo que dejó su cuerpo en manos de una amiga, que no la cuidó en ningún momento. “No voy a decir quién era esta profesional. Viví una historia tremenda, al menos decirle a las personas que si se quiere operar que se asesore con cirujanos que realmente tengan una práctica real en esto. Hay gente que te toma de conejillo de india, lo sé porque me pasó, me tomaron por eso”, cerró.