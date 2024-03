Marina Calabró contó el vínculo que la une a Rolando Barbano

“¿Hay algo que usted nos quiera contar?”, quiso saber el conductor, pero la hija de Juan Carlos Calabró respondió con una evasiva: "A ver ,déjeme pensar. Sí, que ayer hicimos dos horas con Majul, que hizo de 9 a 11″.

“¿Algún dato más personal?”, retrucó Lanata. "Estoy muy buen, estoy feliz, la vida me sonríe, y no se me ocurre nada más”, precisó Marina, mientras que Barbano sumó: "Estoy muy contento por el rating de mi programa, Cámara del crimen. Pero bueno, si es una composición tema abierto, uno elige. ¿Quiere que le hable de la crisis de Boca?”.