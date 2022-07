María Fernanda Callejón junto a Ricky Diotto tras la separación

“Y acá estamos. En el nuevo departamento de papi. La casa nueva de Gio”, contó la actriz desde las historias de Instagram, mientras se grababa entre cajas y muebles para acomodar con su ex y su hija jugando.

Y agregó: “Tomando mate y ayudándolo a papi a acomodar el departamento, como corresponde”. “Nosotros estamos acá haciendo todo por Gio”, manifestó la actriz sobre la unión como familia en este particular momento.

Callejón eligió la emotiva canción Volver a empezar de Alejandro Lerner para acompañar las imágenes y sentenció: “Porque primero que todo... somos familia".

Conmovedora carta de Ricky Diotto tras separarse de María Fernanda Callejón

Después de que se conoció el comunicado de María Fernanda Callejón confirmando la separación, Ricky Diotto compartió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram a puro elogio para la actriz y madre de su hija, con quien estuvo once años en pareja.

"Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer, fue hace once años, al mes me fui a vivir con ella. Viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. Conocerla me cambió la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger", comenzó Ricky su posteo.

Y siguió: "Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie...".

"Por eso, con Fer tomamos la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida teniendo como prioridad la felicidad de nuestra hija", remarcó Ricky Diotto.

Y cerró: "Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz".