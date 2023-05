Mar Tarrés cruzó a Pampita y ella le respondió

En el texto que acompañó a la captura y que Tarrés publicó en su feed de Instagram, comenzó manifestando: “Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle”.

“Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, ¿pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir? ¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía! Porque si yo vería un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. ¡Somos la peor especie!”, fustigó Mar.

Al ver que esta conversación quedó expuesta y al alcance de los usuarios de la red social, la propia Pampita decidió responderle a Mar en los comentarios del mismo posteo. Y la atacó sin ningún tipo de filtros, muy indignada con la situación. “¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien!”, vaticinó Ardohain, y con razón, en la primera parte del fuerte mensaje que le dejó Tarrés.

“Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. ¡Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa”, cerró Pampita, muy indignada. Y en lugar de bajar la tensión de la pelea, Tarrés fue fiel a su estilo y siguió con el barro. “Ah y cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar”, dijo haciendo referencia a algo que la conductora de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece) habría hecho cuando estaba en pareja con el tenista Juan Pico Mónaco.

Un rato después y al ver que la mayoría de los comentarios eran a favor de Pampita, Mar apuntó contra quienes la criticaron en otro comentario. “Es increíble que sea más importante defender a una famosa que a millones de animales sufriendo. ¡Son la peor especie!”, expresó con furia. Dos horas después del incidente, la modelo plus size decidió eliminar el posteo y dar por finalizada, de manera abrupta, la polémica que ella misma había generado.