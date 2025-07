Los programas de Beto Casella y Marcelo Palacios ganaron las estatuillas de Oro

La primera terna que se entregó fue para el Mejor programa musical, y el premio quedó en manos de Aspen Night (Aspen). Luego llegó el turno de la estatuilla a Mejor programa diario de interés general en AM, y el premio fue para Basta Baby (Radio Rivadavia). El conductor le dedicó el premio a Luis Ventura y pidió por el fin de la violencia. Luego, llegó el momento de la terna a Mejor operador y el ganador fue Marcelo Seminara (Aspen).

El Martín Fierro a Mejor programa periodístico diario vespertino de FM fue para Pasaron Cosas (Radio con vos). Rodeado de su equipo, Alejandro Bercovich le dio voz al primer discurso con tintes políticos de la noche. Luego de agradecer a Aptra, a la radio y a los oyentes, aseguró que Pasaron Cosas intenta ser “eso que el Gobierno quiere que no exista” y que los periodistas no solo sufren la agresión de las autoridades nacionales, sino que además “no ganan para llegar a fin de mes”.

“Es algo que me encanta”

Sofi Martínez y Sergio Goycochea fueron los encargados de presentar la terna a Mejor relator deportivo, y quien subió al escenario fue Gabriel Anello por su trabajo en Súper Mitre deportivo (Radio Mitre). “Ser la voz del relato de Radio Mitre en sus 100 años es algo que me encanta”, destacó el periodista, mencionó al resto de su equipo de trabajo y le agradeció a su familia.

El premio a Mejor labor en producción fue para Karina Labraña por su labor en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre). La productora, muy nerviosa, mencionó al resto del equipo y agradeció a los conductores y a los columnistas del programa. “Quiero hacer un paréntesis para agradecer especialmente a Eduardo Feinmann”, destacó, y resaltó la confianza, la libertad de expresión y el respeto con el que cuenta por parte del periodista.

Los 100 años de Radio Mitre, el primer homenaje

El primer homenaje de la noche tuvo lugar pasadas las 21 y fue para Radio Mitre por sus 100 años. A través de un número musical del grupo Vox Popurri, que cantó las cortinas más recordadas -como las de los programas de Cacho Fontana y Héctor Larrea-, Fernando Bravo y Jorge Fernández Díaz leyeron unas palabras y le dieron pie a un video que recorrió el historial del medio. En las imágenes se recordó a figuras como Pepe Eliaschev, Jorge Ginzburg, Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guiñazú, Mochín Marafioti, Julio Lagos, Edgardo Mesa y Débora Pérez Volpín.

“El mejor periodismo posible”

Ailín Reig (Mucha Radio) fue elegida como Mejor locutora 2024. “Que esto no me haga olvidar nunca que soy una laburante que se levanta todas las mañanas a las cinco de la mañana y a veces llega a fin de mes y a veces no”, resumió al subir al escenario. También agradeció a la radio, a sus compañeros, a los oyentes y a su familia.

La estatuilla a Mejor programa periodístico matutino diario AM fue para Pan y circo (Radio Rivadavia). Jonatan Viale subió al escenario con su pequeño hijo y se mostró feliz por su equipo. “Vamos a tratar de hacer el mejor periodismo posible”, dijo en su breve discurso, celebró poder levantarse luego de los errores y celebró trabajar con amigos.

Un tropezón, el primer blooper de la noche

El premio a Mejor labor humorística y el primer blooper de la noche llegó de la mano de Flor Alkorta, por su trabajo en Mediodía 750 (AM 750). “Por más mujeres humoristas en la radio. Que haya cada vez más”, fue lo primero que dijo al tomar el micrófono luego de trastabillar en la escalera. “La verdad es que a nosotras nos cuesta llegar y nos cuesta estar”, sumó. Luego bromeó. “Le quiero agradecer a Aptra por no haber invitado a Ari Paluch. Así volvemos todas sanas y salvas a casa”, bromeó y de inmediato mencionó a otro periodista acusado de acoso, Pedro Brieger. También le agradeció a María O´Donnell por haber confiado en ella.

Silvina Brandimarte (La Red) fue quien se quedó con la estatuilla a Mejor movilera. “No vinimos a hacer cosas cómodas, vinimos a informar”, aseguró sobre su tarea cotidiana. “Sabemos que poner el cuerpo tiene un costo muy alto y, sin embargo, apasionadamente, cada día salimos a buscar la noticia”, agregó.

De inmediato, llegó el turno del premio a Mejor programa de interés general nocturno, y el ganador fue La venganza será terrible (AM 750). Gisela Marziotta y Alejandro Tronati subieron al escenario en nombre de Alejandro Dolina, quien está de viaje. “Gracias por este amable error”, destacó Tronati.

O’Donnell, contra la violencia discursiva

María O´Donnell recibió el premio a Mejor programa periodístico matutino de FM por De acá en más (Urbana Play). “Primero quiero decirles que me hace muy feliz y deseé mucho este premio en particular”, destacó en un primer momento.

“Somos muy pocas las mujeres haciendo programas de economía y política” señaló. También apuntó contra los agravios y la violencia del discurso presidencial en uno de los discursos más aplaudidos de la noche.

Luego del discurso de O´Donnell, se entregó el premio a Mejor programa cultural/educativo. Se quedó con el Martín Fierro El ojo del arte (Metro), un espacio dedicado a las artes visuales. María Paula Zacharias se mostró muy feliz y conmovida al recibir el premio.

Los 40 años de la pionera del rock

Luego de esa terna volvió la música con varias de las cortinas más recordadas de la Rock&Pop: la de Cuál es, la de Tarde Negra y la de Radio Bangkok. Fue Bobby Flores, parte de aquel grupo fundacional de la célebre radio, quien tomó la palabra, recordó los primeros años de ese medio que “cambió la radio y la forma de comunicar” y celebró los 40 años de ese espacio que nació irreverente y hoy es un clásico del dial. Mario Pergolini, Jorge Lanata, Elizabeth Vernaci, Lalo Mir, el Ruso Verea, Douglas Vinci, Tuqui y Juan Di Natale fueron algunas de las figuras que repasó el video homenaje. Beto Casella y Bobby Flores fueron los encargados de recibir la estatuilla.

Embed - MARTÍN FIERRO DE RADIO: HOMENAJE A GUILLERMO SALATINO, "CHICHE" ALMONZNY Y JUAN JOSÉ MORO

“¿Es real esto?”

“¿Es real esto, Novaresio?”, le preguntó Pablo Bricker al conductor al levantar la estatuilla a Mejor labor en locución masculina por su trabajo en Mega. Luego, leyó sus agradecimientos: a sus colegas de terna, a la radio, a su familia, a quienes le dan trabajo y a los informativistas -”ya es hora de que tengan una terna”. Por último, mencionó los bajos sueldos de los locutores. El galardón a Mejor servicio informativo lo ganó Continental.

“Basta de militancia”

Ignacio Ortelli, por Esta mañana (Radio Rivadavia), se quedó con el premio a Mejor columnista político/económico /policial. Luego de agradecer a su mujer y a su hija de cuatro meses, a los colegas, a las autoridades de la radio, se refirió a la situación actual de la prensa. “Celebro que ahora se tome conciencia de que desde el Estado no se puede atacar al periodismo”, señaló, y mencionó que en tiempos anteriores también se atacaba a los trabajadores del rubro. “No compremos ninguna camiseta. Recordemos que nuestra función es hacer periodismo y nada más. Basta de militancia”, cerró.

Mariana Contartessi y Facundo Pastor fueron los encargados de dar a conocer al ganador de la terna a la Mejor labor en conducción masculina en FM. Sebastián Wainraich, por Vuelta y media (Urbana Play), fue el elegido. Tras agradecer a su mujer, Dalia Gutmann, a sus hijos y a sus compañeros de envío y de radio, mencionó a los hinchas de Atlanta, club de sus amores.

“No lo puedo creer”

Quien subió al escenario a recibir el Martín Fierro a Mejor columnista de espectáculos fue Karina Iavícoli por su desempeño en Diego a la tarde (Radio Mitre). “No lo puedo creer”, aseguró apenas tomó la palabra. Luego agradeció a Chiche Gelblung, quien fue el primero que le dio una oportunidad, y a Diego Leuco, quien le da libertad para trabajar. “Esta profesión no es fácil, estamos muchas horas fuera de casa”, destacó al agradecer a su marido. “Esto es un gran mimo para seguir adelante”, agregó.

El premio a la labor en conducción femenina FM lo presentaron Beto Casella y Cecilia Larato. Martina Soto Pose, por Clásico de clásicos Volumen 2 (Rock and Pop), fue la ganadora. “Gracias Aptra. Gracias Rock&Pop, gracias a los oyentes y a las canciones”, arrancó. Luego recordó sus inicios, su alto perfil televisivo (en Caiga quien caiga) y celebró el espacio que encontró en la radio para trabajar.

Luego anunciaron el galardón a Mejor servicio informativo - panorama internacional, que se lo quedó Servicio Informativo (CNN Radio).

El encendido discurso de Cristina Pérez

El último premio de la noche fue para la Mejor conductora femenina en AM y la estatuilla se la quedó Cristina Pérez por Cristina sin vueltas (Radio Rivadavia). “No hay conducción si no hay un equipo, y cada uno de mis compañeros me hace mejor persona y mejor periodista”, destacó.

Embed - CRISTINA PÉREZ GANÓ EL MARTÍN FIERRO DE RADIO A LA MEJOR CONDUCCIÓN FEMENINA AM

“La radio es una maestra”, sostuvo, habló de la importancia del medio como compañía de los oyentes y del rol del periodismo. “Nunca tuve caretas y nunca las voy a tener. Este año es muy importante para la República porque quedó demostrado que todos somos iguales ante la ley. La democracia necesita que nadie robe”, dijo con vehemencia. También agradeció a la radio porque fue allí donde conoció a su marido, el actual Ministro de Defensa, Luis Petri. “Está en nosotros ser libres y defender al periodismo”, agregó.

El Martín Fierro de Platino y los de Oro

A las 12.20 llegó el gran momento de la noche: la entrega del primer Martín Fierro de Platino y quien se llevó la estatuilla fue Aspen. Gisela Marziotta, coordinadora de la radio, fue la encargada de agradecer. “Esto es un montón. La verdad es que Aspen se lo merece”, destacó en relación a “la radio número uno de música de la Argentina”, y señaló -en tiempos de streaming- que Aspen “tiene alma” porque hay un equipo detrás que hace posible que funcione.

Por último, se entregaron dos Martín Fierro de Oro, uno para la FM y otro para la AM. El de FM se lo quedó Nadie nos para, el programa que Beto Casella conduce en Rock&Pop. “Yo pensé que avisaban cuando te iban a dar el Oro”, dijo sorprendido, y se excusó por ser autorreferencial. “A los 8 añitos le pedí a mi viejo que me regale una Spika usada, y escuchaba Radio Rivadavia”, recordó y mencionó toda la programación. “Todo eso está en mi cabeza y en mi alma”. “Gracias a Aptra por este desmesuradísimo premio”, cerró.

En cuanto al Oro a la AM, el ganador fue Un buen momento, el programa de Marcelo Palacios en Radio La Red. “En un país en que no ganamos muchas cosas, el fútbol nos dio un Mundial -tres-, dos Copas América, y esta es la radio que nunca deja al hincha de fútbol”, destacó. “Radio La Red es una forma de vida”, agregó, y agradeció además a Mariano Closs y la posibilidad de conducir luego de muchos años como columnista. “Aguante la AM y viva el fútbol en la Argentina”, cerró.