Laurita Fernández apuntó contra Flor Vigna por hablar de Nico Cabré

Lo cierto es que la actual novia de Luciano Castro visitó el programa de Flor de la V para promocionar su nuevo tema, Picaflor, y sorpresivamente terminó pegándole sin filtro a Cabré por la mala relación que mantuvo con él durante las grabaciones de Mi hermano es un clon hace varios años, en aquel momento pareja de Laurita.

Consultada entonces por las declaraciones de Vigna, Fernández fue letal con Flor al ser consultada al respecto por Socios del espectáculo (El Trece). "No tengo idea. Yo, más allá de que fui su pareja, trabajé dos veces con él, en dos obras, y no te puedo decir nada negativo… No sé si tuve mucha suerte o tiene que ver con mis maneras" disparó de entrada.