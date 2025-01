La mano derecha de Jorge Lanata rompió el silencio: su fuerte acusación

"Todos los días pienso en él. Tengo en la oficina de mi casa fotos y libros de él. Fue hace dos semanas, todavía estamos todos mal", siguió.

Luego de esto, cuando le preguntaron por sus conflictos con Marcovecchio, Mendoza expuso: "Yo sólo trataba con Jorge. Las pocas veces que hablé con ella, tuvimos una buena relación. Elba me invitó a una reunión en la que hablamos cordialmente".

jorge lanata elba marcovecchio.jpg

"La tarjeta era un desborde y ella lo sabía. Lo hablamos. Mucho desborde hubo. Ella me dijo qué gastos podía evitar y todo eso. Yo tenía un poder de administración entregado por Jorge pero no estaba sola, detrás de mí estaban los contadores y un abogado con el que yo consultaba todo", detalló.

Mendoza también señaló que los problemas con Elba habrían comenzado "durante los últimos meses" y destacó que Sara Stewart, ex pareja de Lanata, es "un amor de persona". "Marcovecchio contó muchas cosas que no fueron pero ya no tiene importancia. El cuerpo todavía está caliente... todos estamos dolidos todavía. Nosotros somos empleados, a partir de ahora las cosas las va a tener que resolver la familia", cerró.