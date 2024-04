La madre de Nicole Neumman se cansó de su hija

Sobre los comienzos de su hija en el modelaje y el dinero que ganó con esos trabajos, Claudia explicó: “Ella empezó a trabajar a los 12 años y yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga porque tenía que acompañarla porque tan chica no podía ir sola a ningún lado. A los 15 me volví su representante y obviamente cobraba una comisión por eso, lógico, igual cobraba menos que cualquier otro representante, lógico. Así que no sé de qué habla".

Y afirmó: “Yo estuve siempre con ella, le preguntas a cualquiera y era la madre molesta si querés. Me despedí de mis nietas con Fabián y Mica. Yo me llevo bien con él".

“Mi pareja me dice que tengo que hacer una serie contando todo porque, después de tantos años quedándome callada, es momento de que empiece a facturar”, se sinceró Claudia, molesta por las declaraciones de su hija.

Y para el final hizo foco en que incluso Nicole utiliza su apellido, Neumann, y no el de su padre, Unterüberbacher: “Neumann soy yo, las chicas no son Neumman. O sea, hasta mi apellido usan, si querés. Acordamos que usara el mío como artístico porque era mucho más fácil de recordar y de pronunciarlo."

"Me saturó, yo no la molesto ni le pedí nada. Ella decidió que no quería verme, bueno está bien", finalizó muy picante la mamá de Nicole Neumann.