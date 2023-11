La grave denuncia de Maglietti: "Ya me salvé tres veces"

"Ya me salvé tres veces de conductores violentos gracias a que los grabo con el celular… Todo por no dejarme salir de un garage", precisó con mucha indignación.

alejandra maglietti auto calle.jpg

Y agregó furiosa y advirtiendo sobre lo que hará si se vuelve a repetir esa tensa situación: "Esa fue la maniobra que desata la posibilidad de bajarse del auto a golpear a alguien. Voy a comenzar a subir esos videos…".

"Lo que pasa es que yo vivo sobre una avenida y cuando salgo de mi casa por el garage, es como que trato de salir y con tal de no dejarme pasar, la gente se pone re loca. Ya van varias veces que me pasa esto", aseguró la panelista luego en charla con Teleshow.

Luego remarcó sobre el último episodio que vivió: "Hoy me pasó que cuando doblé, el señor no me quería dejar pasar, obviamente pasó él, me puteó y en un momento empezó a disminuir la marcha y a poner baliza para frenar".

"Yo ahí saqué el teléfono para grabarlo y cuando vio que lo filmé siguió. Siento que si no los grabo no estoy protegida de que no se bajen y quieran hacerme algo en el auto o me lo crucen en el medio de la calle", finalizó Alejandra Maglietti.

Alejandra Maglietti reveló un mal momento que vivió con Aníbal Lotocki: "Había interés en convencerte"

Tras la muerte de Silvina Luna, muchas personas alzaron su voz para pedir justicia, y se conocieron estremecedores testimonios acerca de quienes fueron pacientes de Aníbal Lotocki, el médico que atendió a la modelo en el año 2011.

En esta oportunidad, fue la modelo y panelista, Alejandra Maglietti, quien se mostró indignada por el fallecimiento de la actriz y reveló una experiencia que tuvo con el médico.

“Esta bueno el mensaje de terminar con algunas exigencias físicas que constantemente se le piden a las mujeres pero de todas maneras para mi es sacar el foco de donde tiene que estar. Porque el foco es que Silvina no falleció por el riesgo propio de una cirugía estética, en este caso fue engañada y es completamente diferente”, señaló en primer lugar ante las cámaras de Socios del Espectáculo, El Trece.

“Trato de separar porque sino pareciera que Silvina tuvo algún tipo de culpa, me da la sensación de qué hay una cosa donde se termina culpando a la víctima. Todas las entidades que deberían haber funcionado, en este caso no funcionaron”, agregó.

Acto seguido, contó su vivencia con el doctor, en la cual agradeció no haber concretado ninguna intervención."Recuerdo que yo en ese momento, 2009 maso menos, tenía una pareja que era del norte y era amigo de la mujer de Lotocki. Y me acuerdo de él insistiéndome mucho para que me operara y yo pensaba, '¿para qué? si me siento bien'", comentó.

"Me pongo a pensar en eso y digo menos mal que en ese momento no me deje envolver por las inseguridades que me metía él, y que creo que también hoy a la larga digo ojo, porque había un interés también de convencerte en que te hagas la operación", cerró.