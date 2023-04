La foto de Romina y Walter Festa en un bar que indignó a sus fans

Inmediatamente, los usuarios se indignaron con la postal. ¿Por qué? Muchos cuestionan la salida de Romina, ya que mientras estuvo encerrada siempre dijo que estaba distanciada de Festa. “Les recomiendo SOLTAR”, dijo un usuario; “Separadísimos y en un lugar bien Nac & Pop”, aportó otro; “El monumento a la Karadura!”, exclamó un tuitero.

Romina Uhrig causó revuelo al contar los verdaderos motivos por los que entró a “Gran Hermano”

La relación de Romina con Festa siempre fue motivo de discusión por parte de los fans del reality. Desde el primer día que ingresó a la casa, la exdiputada comentó que entró porque buscaba darle un futuro distingos a las tres hijas. Dos de las nenas son fruto de su relación con el político.

En diálogo con La tarde del Nueve (Canal 9), hace un par de semanas, la exlegisladora negó sus anteriores palabras y enfrentó las críticas sobre su poder económico. “Nunca dije que iba por la plata o por la casa, yo fui porque tenía una cuenta pendiente conmigo”, expresó y aseguró que lo hizo porque quiere cumplir el sueño de trabajar de lo que le gusta.

La exdiputada sorprendió con sus dichos, ya que son contrarios a lo que manifestó dentro del reality. “Cuando entré a la casa, Walter tenía que buscarnos un alquiler para las nenas y para mí”, lanzó Romina. Y agregó: “Cuando te separás, empezás con abogados que te dicen lo que te corresponde. Te das cuenta de que no hacés nada con eso y yo tuve que empezar a laburar”.

Sobre esa línea, expresó que dentro del juego charlaba con sus amigas como si estuviera en su casa y no se daba cuenta de lo que decía. “Te relajás”, explicó la exparticipante. Luego, se sinceró: “No me dio vergüenza decir que tenía que empezar a hacer uñas de vuelta. Obviamente, a mí me ayudó muchísimo en ese momento porque la cosa cambia cuando estás separada, ya no es lo mismo”.

Por último, enfrentó las críticas que recibió durante todo este tiempo en el que los espectadores vieron la propiedad en la que vive con sus tres hijas. “Yo nunca dije que no tenía donde vivir, nunca dije que no sabía dónde iba a alquilar”, aseguró Uhrig. “Nunca dije que iba por la plata o por la casa, yo fui porque tenía una cuenta pendiente conmigo, que me encantaría trabajar de lo que me gustaba cuando era muy chica”, cerró.