La farándula con opiniones en contra y a favor de la detención de Maduro

Su hijo Ricky Montaner habló sobre lo ocurrido en Venezuela y en sus historias de Instagram reflejó con emojis de llanto y la bandera de ese país: "Dios mío aquí no hemos dormido".

En tanto, Catherine Fulop comentó con alegría con una emotiva imagen: "Dios nos proteja! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela".

Su hija Oriana Sabatini compartió el emoji de la bandera venezolana y las manos unidas en forma de ruego. El músico Charly Alberti exclamó: "Vamos Venezuela!". Y Yanina Latorre comentó en X: "Hermosa mañana".

El cantante Carlos Baute comentó: "Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro familia, amigos, nuestra gente. Estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!".

Los famosos en contra de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Por su parte, Nito Artaza planteó una postura distinta sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro: “Ningún imperio puede decidir el destino de América. Hoy Venezuela, mañana cualquiera. América Latina no será jamás colonia”.

Marcela Feudale también se mostró indignada por lo que pasó en Venezuela y planteó: "Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías. Buon Giorno".

"Trump confiesa haber atacado a Venezuela y a su líder Maduro, por lo que debió haber tenido autorización del Congreso. El ataque se convierte en anticonstitucional. Lo coloca en problemas en su propio país. ¿Le importará? Harán algo los democratas?", cerró la locutora su posición sobre el tema.