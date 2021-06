La contundente respuesta de Pampita a Capristo por Gustavo Conti

El lunes, Pampita no dudó en responderle de manera contundente desde su programa, "Pampita Online": "¿Otra vez con este tema? Nunca pasó. No me acuerdo el programa. Lo vuelvo a aclarar si quedó alguna duda: jamás tocaría ni con un palo a un hombre comprometido. No sólo a su marido ni a ningún marido de nadie".

Y siguió: "No sé de dónde sacó esa fantasía. Capaz el embarazo le influyó si estaba embarazada, si estaba embarazada. Justo la levantaron en todos los portales, ¡Gracias Xime por la buena onda!".

"Tu marido es tuyo. Cualquier cosa, si lo sigue pensando, ya lo aclaramos muchas veces y no fue así. Nunca hubo intención de nada y soy súper respetuosa de los maridos de todas las mujeres", remarcó.

Y cerró: "No me gustan los maridos de nadie, por si quedaba alguna duda y lo quiere volver a decir dentro de uno o dos años".