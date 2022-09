La China Suárez se accidentó en Nueva York

Pero, en una de las salidas a caminar por la ciudad con su pareja, mientras Rusher hacía una historia para su cuenta de Instagram, La China quiso pegar una saltito pero cayó mal y todos creyeron que se había lastimado la rodilla.

La rubia pegó un grito de dolor e inmediatamente se agachó para agarrarse el lugar de la pierna que se habría lesionado al caer. Pero por suerte no le pasó nada. "Lo que hizo ruido no fue mi rodilla si no el forro del vestido que se rompió", dijo en otro video aclarando la situación y mostrando cómo le quedó.

De esta manera, la actriz pudo continuar sus días en la Gran Manzana combinando trabajo con el placer de compartir los ratos libres con su novio.

La sorprendente reacción de Rusherking a una foto de la China Suárez sin maquillaje

La China Suárez se fue rumbo a Nueva York, Estados Unidos, convocada por una importante firma para asistir a un evento. Desde allí publicó una selfie sin maquillaje y su novio, Rusherking, le dedicó unas tiernas palabras.

“Mercurio retrógrado sé buenito", pidió la China desde la cama con una foto con su rostro al natural.

Al ver el mensaje entre la belleza de su novia y el pedido astrológico, Rusherking le dio ánimos: "Vos podés, mi amor".

La actriz no dejó pasar el mensaje de su pareja, y decidió replicarlo con algo que demostró que la relación va viento en popa. "Juntitos es más llevadero", escribió la actriz a su pareja.

Hace unos días, la China terminó el rodaje de una película que estaba rodando en Montevideo, Uruguay. Allí estuvo instalada un mes con sus tres hijos: Rufina, de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, junto a Benjamín Vicuña. Rusherking también se hizo lugar para ir a visitarla al país vecino y pasar tiempo juntos.