Karina La Princesita: "No la estoy pasando para nada bien"

En este contexto y en medio de la gira que está realizando por distintos lugares del país, Karina dejó un mensaje en las últimas horas que preocupó a todos sus seguidores. “Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a mí me cuesta estar bien a veces. Soy una persona que me siento por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida”, comenzó escribiendo en Instagram.

“Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Y por ende, me cuesta mucho a veces sentirme bien”, continuó en su descargo. Y cerró, contundente: “Pero quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también”.

Cabe recordar que el comienzo del 2022 tampoco trajo buenas noticias para ella. Por caso, en enero la ex del Polaco tuvo que suspender un show que tenía previsto en Uruguay, ya que el equipo que la trasladaba no tenía el PCR para cruzar la frontera. “Que odio que siento”, había comenzado escribiendo en sus stories en esa oportunidad. Y luego se encargó de explicar, en detalle, lo que había ocurrido: “Bueno, Salto Uruguay, el micro que nos lleva se rompió en el camino. La empresa que nos traslada consiguió otro de reemplazo, pero no llegamos a cumplir con los requisitos pedidos en la aduana uruguaya, la cual respetamos (PCR de todos los empleados de la empresa de transporte que llevaba todos nuestros equipos, instrumentos y banda completa)”.

Y añadió: “Hicimos lo posible y tratamos de conseguir por todos lados, pero nadie nos pudo ayudar. Lo sentimos mucho. De más está decir que la gente de La Bambola y quienes nos llevaban a Salto, hicieron lo posible por ayudar. Lo siento mucho, estaba muy ilusionada”. Si bien la cantante dejó en claro que respetaba las normas impuestas para todo aquel que quiera ingresar al país vecino, no pudo ocultar su tristeza por tener que cancelar una presentación, con todo lo que eso significa en cuanto a los costos y con los problemas que genera a nivel organización, teniendo en cuenta que la gira ya estaba programada.