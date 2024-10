García Moritán se internó en una clínica en Entre Ríos

"Me cuentan que fue para desestresarse", precisó sobre el motivo de la internación del ex funcionario tras todo el torbellino mediático que generó su separación de Pampita.

Roberto García Moritán se separó de Pampita, madre de su hija Ana, en medio de un gran escándalo y que todo detonó cuando la modelo confirmó el final de la relación publicando en Instagram las últimas conversaciones con él vía WhatsApp e indicando que la fecha de su separación fue el 20 de septiembre.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, aclaró con firmeza la modelo.

Ante este panorama, Moritán decidió aislarse por un tiempo en Entre Ríos e instalarse en este centro de vida sana en busca de paz.

El verdadero motivo detrás de la internación de Roberto García Moritán en una clínica de rehabilitación

Tras la filtración de una imagen de Roberto García Moritán en el mismo Centro de Vida Saludable de Entre Ríos en el que estuvo internado el cantante Chano Moreno Charpentier, lo que generó un sinfín de especulaciones, el periodista Ángel de Brito contó detalles sobre la estadía del ex de Pampita allí.

“Hago una aclaración con respecto a Roberto García Moritán y su internación en esta clínica que tiene un montón de servicios para los que se internan voluntariamente, también hay que decirlo, que van desde la adicción a la comida, a bajar de peso, a sacarse el estrés, a dejar el cigarrillo, a dejar otras adicciones, el alcohol, la droga y lo que sea”, confió de entrada el conductor de LAM, América Tv.

Al tiempo que explicó: “Me cuenta acá nuestro amigo y colega, Dani Ambrosino, que habló con Moritán, o sea que está con su teléfono, le preguntó por esta internación, y Roberto lo que le contesta es, ‘vine una semana a desconectar’”.

Por último, De Brito confió que “Ambrosino le preguntó, ‘¿es voluntario, lo hiciste por una cuestión anímica después de todo lo que pasó, o solamente es para desconectar del todo?’. Y Moritán, escueto, le contestó, ‘exacto’”.