Fuerte denuncia de Gisela Bernal a Francisco Delgado

“Esas son cosas que suceden porque la distancia es complicada, pero nosotros seguimos en contacto. Fue una pareja increíble y formamos una familia que no se destruyó a pesar de que no estemos juntos, y eso es lo lindo”, dijo Gisela sobre su relación con Medaglia.

Luego reconoció que “hay un abismo de diferencia con eso, no hay comparación” en la relación que tuvo con Delgado. “Fran nunca fue ni mi pareja, ni mi familia, ni nada”, añadió, sobre el padre del niño, que nació en enero de 2013.

“Mi realidad es que soy una mamá que trabaja y a mi hijo no le va a faltar nunca nada porque tiene le voy a dar todo lo que necesita. El que quiere estar, está, y el que no quiere estar no está, y está todo bien porque, por suerte, tiene una súper mamá”, expresó Bernal.

Gisela Bernal, molesta con Francisco Delgado

Gisela Bernal comentó además que ni ella ni su hijo mantienen contacto telefónico fluido con Delgado, quien tampoco cumpliría con su manutención. De todas maneras, ella especificó que jamás le negaría a Ian ver a su padre “de la misma manera en que cuando se quisieron ver no lo hice”.

“Lo vio, cuando llegó, tres días, y tengo entendido que estuvo como dos meses. Y bueno, tres días de dos meses, para no haberlo visto desde hace tres años para acá”, cerró Gisela Bernal.