Famosa actriz de Hollywood pelea por su vida tras un choque

El personal de emergencias trasladó a Anne Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica, según CNN. De acuerdo con la cadena de televisión, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

Quién es Anne Heche

Su primera participación frente a una pantalla fue a los 17 años en la serie Another World, en el papel de las gemelas Vicki Hudson Frame y Marley McKinnon. Su actuación durante cuatro años le valió un Daytime Emmy Award en 1991.

Ese mismo año abandonó la serie para comenzar su carrera cinematográfica que tuvo su primer pico de fama en Walking and talking (1996) y Coacción a un jurado (1996), junto a Demi Moore.

Su actuación como esposa de Johnny Depp en Donnie Brasco (1997) le valió varias críticas positivas, como también sus actuaciones en Volcano (1997), junto a Tommy Lee Jones, y La cortina de humo (1997) junto a Robert De Niro y Dustin Hoffman.

Donde más se dio a conocer fue en la comedia romántica Seis días y siete noches (1998 dirigida por Ivan Reitman, junto a Harrison Ford. También intervino en Psycho (1998), el remake de una de las obras más conocidas de Alfred Hitchcock, Psicosis (1960). En esta película interpreta a Marion Crane, papel que antaño lo interpretó Janet Leigh.

Su último trabajo fue en la ficción The Best of Enemies el año pasado.